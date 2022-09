Archivo Histórico de Los Cabos en abandono total

Un tema muy importante para la comunidad cabeña y para el país en su conjunto, son los documentos que se han gestado al paso del tiempo; es un devenir de la historia de esta tierra, documentación que se vuelve un archivo referente del desarrollo y crecimiento e historia tanto de la población, como del territorio cabeño.

Aún no queda claro cómo es que un recinto tan necesario para salvaguardar la documentación histórica, como lo es el Archivo Histórico Municipal de Los Cabos, se ubique en un lugar tan asilado, abajo o junto a un hotel, tal pareciera que, inclusive, está olvidado.

Tras platicar con algunos ciudadanos acerca del tesoro histórico, quien suscribe recordó que había visto un lugar que tenía el nombre de archivo. Hace como tres meses estuvimos en el lugar, pero las personas que ahí estaban, en apariencia acomodando o arreglando el interior del inmueble, dijeron a este escribiente que no había servicio, me indicaron horario.

Regresé otro día, según se me indicó, sin embargo, este estuvo cerrado.

He regresado al lugar otro tantas veces, pero o no he tenido suerte de ver el archivo abierto al público o este no funciona.

CPS Noticias acudió al lugar para certificar que el inmueble en una de sus puertas se observa un candado, una luz interna está encendida, pero en el inmueble nadie responde.

Tampoco queda claro su ubicación, no existe nombres de calles justo donde se ubica el inmueble, lo que encontramos en la parte lateral es un letrero escrito por la administración del hotel Diana que advierte sobre la no responsabilidad de robo de objetos dentro del automóvil.

