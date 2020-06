“Áreas de donación de Infonavit La Choya están a nombre de particulares” Síndico

San José del Cabo.- Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal de Los Cabos destacó que los vecinos de Infonavit La Choya ubicado en la cabecera municipal, ciertamente han manifestado diversas inquietudes, mismas que indicó, han tratado de atender pero no ha sido fácil por ser una de las colonias con más antigüedad, lo cual ha dado pie a diversas situaciones, entre las que destaca que las áreas de donación que tienen identificadas, están a nombre de particulares.

“Las áreas de donación que tenemos identificadas están a nombre de particulares, ¿Por qué razón?, es lo que estamos investigando en Sindicatura, otra de las inquietudes que han manifestado los vecinos es respecto a obras, nosotros teníamos ya asignado el recurso para ejecutar esas obras sin embargo por cuestiones de la pandemia no hemos podido aterrizar ya que los ingresos que hemos tenido han sido muy distintos a lo que tenemos presupuestado, a modo de ejemplo, si teníamos proyectado 70 millones de pesos para ingresar a las arcas del Ayuntamiento, ahora hemos recibido sólo 20 millones de pesos, lo cual no nos permite llevar a cabo las proyecciones que teníamos ya establecidas por Cabildo”.

Reveló que desgraciadamente en las administraciones se ha tenido un vicio muy fuerte por no realizar los trámites correspondientes para la entrega de áreas de donación al Ayuntamiento, lo cual indicó, viene a generar problemas más adelante:

“A lo mejor es una empresa que desarrolló y se fue, pero es un problema muy complejo que se ha dado a través de administraciones, siendo un vicio el no entregar las áreas de donación y lo primero que se debe de hacer cuando un proyecto ingresa a Planeación Urbana, es proyectar las áreas de donación así como notificar a Sindicatura de ello para que a su vez se lleve a cabo el proceso de recepción y posteriormente el desarrollador pueda continuar con sus trámites, a veces quieren entregar también espacios que no son aptos por lo que nosotros no estamos entregando ninguna autorización si no se cuenta primero con el área correspondiente a la proporción, y segundo, que sea de utilidad para el Ayuntamiento”.

Destacó el Síndico que la intención es atender a todos los espacios y todas las solicitudes de los ciudadanos, sin embargo indicó, al estar ya en temporada de huracanes debe de evaluarse el ejecutar otras obras que puedan asegurar la vida e integridad de más ciudadanos.

Señaló que por los pocos ingresos que ha tenido el Ayuntamiento se encuentran dando prioridad a diversas obras para mitigar los mayores riesgos posibles en esta temporada ciclónica 2020:

“No quiero decir que le damos mayor importancia a una colonia que a otra, sino es cuestión ahorita de evitar riesgos y por supuesto así darle atención que merecen pero a su debido tiempo”.

Para finalizar, reveló Fernández Briseño que incluso durante la pandemia continuaron recibiendo peticiones en Sindicatura, en especial dijo, asignaron un teléfono y correo electrónico para cualquier solicitud.

Por su parte, la alcaldesa Armida Castro señaló que el proyecto de la obra de protección ya se está gestionando:

“El tema Covid-19 nos ha retrasado mucho en lo que sería el proyecto de obras de esta administración, sin embargo hay proyectos que Conagua no ha detenido por lo que yo confío que podamos dar una respuesta positiva y tener por parte del Gobierno Federal el apoyo y el respaldo para garantizar la seguridad en un determinado momento que llegue un huracán, ellos han dado cuenta de muchos así que no los dejamos solos, seguimos en la gestión y seguimos trabajando para ello”.