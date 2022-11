Ariadna y Mónica halladas en tiradero ubicado entre CDMX y Morelos

El cuerpo de la maestra Mónica Citlalli fue hallado este miércoles 9 de noviembre en el kilómetro 40, colonia Zona Rústica, Tlalpan, a un costado de la autopista México- Cuernavaca. El 31 de octubre el cuerpo de Ariadna Fernanda fue encontrado cerca de la autopista La Pera- Cuautla, también en los límites de la CDMX y Morelos.

El límite entre estas dos ciudades era un famoso tiradero de cuerpos pues de acuerdo con cifras de la procuraduría capitalina revelaban que, por ejemplo, de enero a noviembre de ese año fueron localizados en la zona boscosa de Parres 21 cadáveres que, debido a la descomposición que presentaban, fueron llevados a Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en calidad de desconocidos; de las 21 víctimas, sólo siete fueron identificados y entregadas a sus familiares que los buscaban, luego de que reportaran a la dependencia local que un día “desaparecieron” y nadie supo más de ellos hasta que pobladores de aquel lugar los encontraron.

El reportaje especificó que según las estadísticas de la procuraduría local, de las 21 víctimas, 16 murieron por arma de fuego y cinco más por arma blanca. Llamó la atención también que 10 cadáveres corresponden a cuerpos de mujeres, lo que enciende las alarmas de las autoridades, pues en algunos de los casos, ya identificados, se sabe que los agresores “levantaron” a las mujeres en algún punto de la ciudad, abusaron sexualmente de ellas, las asesinaron y luego, las dejaron en el desolado paraje.

“Aquí es tierra de nadie, no somos ni de Morelos ni de Tlalpan. Aquí es de los delincuentes, aquí se esconden, vienen y nos dejan muertos, anda gente armada, llegan extraños del Estado de México, de Tepito, de Tláhuac o el Ajusco a rentar y comprar casas porque saben que aquí no hay vigilancia, ellos tienen el control y nosotros no podemos hacer nada, no hay cámaras de vigilancia, ya viste, no hay patrullas”, comentó don Crisósforo, originario del poblado y quien reveló que el problema de abandono es eterno en ese lugar.