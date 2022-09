Arlene Moreno denunciará a Ciro Gómez por violencia política de género

En entrevista exclusiva con CPS Noticias, la excandidata a diputada federal, Arlene Moreno Maciel, adelantó que presentará una demanda en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que el conductor de noticias difundiera parte del contenido de una nota publicada en abril de 2021 por el portal BCS Noticias, acompañada de fotografías de la excandidata en las que aparece semidesnuda.

“Como se supo el día de ayer, Grupo Imagen y Ciro Gómez Leyva dedicó una nota donde inicia la nota vistiendo con las fotos tan controvertidas que yo creo que, ya mas desgastadas no pueden estar, tienen casi 10 años esas fotos”, dijo Arlene Moreno en entrevista telefónica, de acuerdo con la ex candidata.

En marzo de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares a favor de la excandidata, entre las que determinó suspender la difusión, publicación y transmisión en redes sociales de las notas publicadas en abril de 2021 por los medios locales BCS Noticias y Medios Digitales Metrópoli MX.

“No se encuentra el contexto, por qué utilizar material gráfico de una mujer semidesnuda o desnuda para hablar de una candidata, porque él menciona a una candidata, entonces seguimos mal, seguimos viendo en los medios de comunicación, ahora nacionales, que la violencia se replica y no solo al inicio de esta nota si no con el material de BCS Noticias, plasmado en su nota o replicada, un material que fue mandado bajar como medida cautelar por el Instituto Nacional Electoral, entonces es un material que no tiene permiso de circular en ninguna red o medio de comunicación y la utilizan”.