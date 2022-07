Armar a las familias de México no frenará la violencia: Jesús Flores

Luego de que Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que las familias de México deberían tener acceso a armas para defenderse del crimen organizado; Jesús Flores Romero, representante del PRI ante el Consejo Estatal Electoral aseveró que la propuesta no es una opción, ni la solución para frenar la violencia, por lo que llamó a los diputados de todos los partidos a que junto con el gobierno federal cuiden a los ciudadanos

“En lo personal, no como integrante de un instituto, pero yo rechazaría de manera categórica la propuesta de armar a las familias mexicanas, pero lo que yo si te puedo decir, y creo que eso deben de hacer los diputados, tanto los del PRI como de todos los partidos, es exigirle al estado que cumpla con su obligación fundamental que es la de cuidar a todas y todo”, señaló.

Jesús Flores Romero manifestó que sin duda la propuesta tendrá un rechazo general pues no se puede pedir armar a las familias de México, y mucho menos tras los acontecimientos que se han dado en otras partes del mundo.

“Un ejemplo claro, puntual y actual, es Estados Unidos, donde se están dando las matanzas, donde hay una libertad total y absoluta para que las familias tengan las armas que deseen tener y obviamente en esa dinámica de autoridad que les da el Estado también tienen la posibilidad de generar lo que se ha venido dando que son las masacres en escuelas, en mercados y creo que, en nada, absolutamente en nada ayudaría en México, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahorita”, enfatizó.

Sin embargo, Flores Romero destacó que la frase empleada por el Gobierno Federal “la violencia no se puede contrarrestar con violencia”, no solo está trillada, si no que no está de acuerdo con ella, pues resalta que a los delincuentes y a los maleantes se les debe de aplicar la ley y no darle abrazos, ni mucho menos que no se les puede ejecutar a través de la autoridad, por lo tanto, es el mismo Estado fallido, el que genera propuestas como la de Alejandro Moreno.

Para concluir, aseveró que el país está atravesando una crisis en materia de violencia, pues en sólo 42 meses la tasa de suicidios y feminicidios rebasó los 6 años de gobierno anterior y los de Calderón, y aunque el armar a las familias no es una opción, la política de abrazos-no balazos tampoco está dando resultados.