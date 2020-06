Armida Castro responde señalamientos sobre juicio político

Luego del conflicto que han mantenido los legisladores locales en el Congreso del Estado de Baja California Sur y en dónde salió a relucir el nombre de la alcaldesa Armida Castro Guzmán por parte de la diputada de la oposición, Isabel Rocha del Partido Acción Nacional (PAN) destacando un juicio político en contra de la edil cabeña en 2018, aclaró, que en su momento se presentó ante su partido a aclarar una queja presentada por una inconformidad de un ciudadano:

“Yo desconozco. En su tiempo y lo recordarás, asistí por mí partido a hacer algunas aclaraciones por parte de alguien que se inconformó. Fuera de ahí no tengo conocimiento y la verdad es que respeto la institucionalidad, el poder que es el Congreso. Creo y lamento lo que estaba ocurriendo y coincido con la ciudadanía de que Baja California Sur requiere que se sienten a platicar, se calmen y se dirijan a trabajar para generar cambios comprometidos, es hora de apostar por la coincidencia. Del tema desconozco completamente, me enteré entre video y video ayer, pero yo estoy a la espera por si se me requiere, yo encantada de contestar, no tengo nada que esconder, al contrario, tengo el beneplácito y el gusto de decirles con mucho orgullo que hemos representado a esta administración que se ha esforzado muchísimo por tener unas finanzas sanas. Estar en las colonias, preguntando de las necesidades del ciudadano y sus prioridades, apoyarlo y servirle”.