Armida señala que cada estado deberá tomar sus decisiones por la pandemia

Armida Castro Guzmán, presidente municipal de Los Cabos reveló que se encuentran trabajando en los protocolos correspondientes para estar preparados una vez se les indique que pueden volver a la nueva normalidad tras la contingencia sanitaria por el Covid-19, además destacó que no existen diferencias en el enfoque sobre la pandemia entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado, señalando que cada estado debe tomar sus decisiones en base a cómo se están dando los casos:

“Creo yo que si hay congruencia porque cuando dicen que los gobiernos decidan es porque entienden que las particularidades e individualidad de cada uno de los estados tiene que tomar una decisión distinta, creo yo que se va actuar y se ha actuado en base a la necesidad que marca salud, en el caso del municipio de Los Cabos yo celebro cuando los números son más claros, cuando entienden que el período de cuarentena no lo toman a los 14 días si no más allá de eso lo toman a los 21 y eso nos permite tener la seguridad que un cerco epidemiológico de un ciudadano infectado nos permite garantizar que no hay más contagios, estamos dentro de la posibilidad de evitar ser parte de las estadísticas terribles”.