Armida Torres Valdéz gobernadora de BCS por unas horas

Armida Torres Valdez es hoy una reconocida y destacada periodista y política sudcaliforniana, quien se desempeñó como columnista desde 1975, y en 1978 fundó la revista “Nosotras”, convirtiéndose así en la primera mujer que dirigía una editorial en Baja California Sur; hoy lideresa de su propia revista “California Grafica”.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, vino a la ciudad de La Paz donde actualmente radica, tierra que la vio crecer y desarrollarse como esposa y periodista, y varios años después, sin saberlo, fue la primera gobernadora de Baja California Sur por unas cuantas horas durante la administración del ejecutivo en Jefe, Ángel César Mendoza Arámburo.

La desconocida función la desempeñó al integrar la segunda legislatura en el Congreso del Estado, como diputada local del distrito dos en la entidad durante el periodo de 1978 a 1981.

“Nunca me contaron en tiempo y forma, pero hace poco me contó una buena fuente que yo fui gobernadora por unas horas. Fui parte de la tarde-noche y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Yo nunca me di cuenta, nunca supe. Después me dijo el licenciado Mendoza riéndose ‘mis coleguitas no me iban a dejar vivir con las facturas, van a estar haciendo cola para que le firme factura y me va a quebrar el Estado’ ”, indicó.

Cerca de los años ochentas, el presidente estatal del PRI de aquél entonces, Antonio Wilson González la nombró candidata a diputada en segunda fórmula por el segundo distrito electoral en una entrevista radiofónica.

“Un día me habló Mari Díaz Álvarez y me dijo ‘pillina, no sé de que te acaban de nombrar en el PRI. Lo acabo de mencionar en la radio’; yo en ese momento no escuchaba la radio porque estábamos en nuestro negocio de licorería. Llevamos mis papeles al PRI, firmé los trámites y así fue como integré la segunda fórmula del segundo distrito con el licenciado Mateos Amador Moyrón”, contó.

Acostumbrada a trabajar y conocer las áreas y funciones que debía realizar en cada cargo que se desempeñara, Torres Valdéz se inició en la gira de campaña del segundo distrito, donde además, recibió el apoyo incondicional de su esposo.

“Cuando nos tomaron protesta, les hice la aclaración a todos en el PRI: ‘les voy a decir una cosa, yo no voy a venir de relleno. Yo voy a ir a donde vaya el licenciado. No quiero que me platiquen, yo voy a ir con él’. A partir de ese momento, mi esposo me apoyó incondicionalmente hasta terminar la campaña”, sostuvo.

Entregada a su oficio periodístico, doña Armida, como respetuosamente se refieren a Armida Torres en el gremio de periodistas y reporteros, se siente plena cuando se sienta a escribir sus columnas y notas editoriales.

“A mis casi 86 años, soy muy feliz en este medio. He conocido a tanta gente interesante, me mantiene viva esa relación con mis libros, mis investigaciones, mi computadora, nunca me he sentido sola”, expresó.

Dedicada a las letras y dispuesta a continuar con las colaboraciones en diversos medios de comunicación, seguirá aportando su visión profesional.

“Quiero seguir escribiendo con el pasar del tiempo. Mientras pueda seguir colaborando en los medios y en la página web de mi revista, lo seguiré haciendo. Esto me encariña mucho con este medio”, detalló.

Su basto conocimiento la ha posicionado con una gran variedad de reconocimientos, tal es el caso de la medalla Dionisia Villarino, otorgada por su trayectoria en la vida política y periodística.

A sus 86 años, es una de las mujeres más importantes y de respeto en la política sudcaliforniana.