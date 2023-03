Arranca el Clásico Mundial de Beisbol 2023

¡Play Ball! Después de seis años de su última edición, finalmente arranca el Clásico Mundial de Beisbol. En esta ocasión, el certamen contará con 20 selecciones que estarán divididas en cuatro grupos.

The #WorldBaseballClassic is loaded with talent! pic.twitter.com/8kfJDIbQ2E

— MLB (@MLB) March 7, 2023