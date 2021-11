Arranca Oomsapas reconstrucción de los pozos 8 y 10

A fin de garantizar el abasto del líquido vital para toda la población, este viernes 19 de noviembre el Oomsapas con el completo respaldo del Ayuntamiento de Los Cabos, arrancó las obras de reconstrucción y rehabilitación de los pozos 8 y 10 por el orden superior a los 14 millones de pesos.

Al respecto Oscar Leggs, presidente municipal de Los Cabos en presencia de los diputados Luis Armando Díaz, Juan Cayetano, así como de regidores y titulares municipales, dio a conocer que las acciones a emprender fueron aprobadas por Cabildo puesto que el Oomsapas actualmente está en número rojos no obstante la necesidad impera y no se pueden quedar de brazos cruzados.

“Hemos decidido entrarle con todo para que las cosas sucedan, dar soluciones y no pretextos para no hacer las cosas”.

Aseveró que las acciones emprendidas son en beneficio de la ciudadanía por ello independientemente de las diferencias a la hora de hacer gobierno, trabajaran todos juntos desde las coincidencias.

Señaló que lo que no se hizo en 3 años no se puede resolver en 52 días, no obstante, están trabajando y dando resultados por lo que no escatimaran esfuerzos para que las cosas sucedan en beneficio de la población.

Reveló que en próximos días iniciarán una investigación para determinar quiénes son los que no pagan el agua e hizo referencia a las grandes empresas quienes son los que pagan menos y consumen más agua.

“Vamos a regularizarnos y que el agua le llegue al pueblo y quien tenga que poner desaladora lo tendrá que hacer, porque los compromisos para instalar una nueva empresa es que tienen que tener su propia desaladora”, declaró.

Para concluir reiteró que no habrá acuerdos bajo la mesa por lo que no habrá excepción alguna y dijo:

“Todo de frente al pueblo, para que la gente sepa que estamos utilizando bien su recurso”.

Por su parte Ismael Rodríguez Piña, director general del Oomsapas afirmó que el agua al igual que la salud es una prioridad en Los Cabos de ahí la urgencia de la presente administración de las obras a realizarse en el pozo 8 y 10 puesto que estos producen 120 l/s de líquido vital que hoy no recibe la población y que le urge.

“Se dice fácil 120 l/s pero realmente es algo que nos implica redoblar esfuerzos para poder mejorar el servicio que estamos prestando como Organismo Municipal de Agua Potable y está administración no puede ser ajena a esta gran necesidad que se tiene, es por ello que me quiero permitir reconocer de manera pública la disposición que tiene nuestro honorable Cabildo por qué el pasado 05 de octubre tuvo a bien, encabezando está gestión nuestro Presidente Municipal de disponer de los recursos por el orden de 14 millones 100 mil, al 100% la intervención de la XIV administración para poder ejecutar estás 2 acciones”, expresó.

Expuso que, tras el paso del huracán Olaf, la Comisión Estatal del Agua, la Conagua y el Gobierno Municipal efectuaron un análisis de daños en donde se detectaron 7 acciones necesarias para Los Cabos siendo prioridad los pozos 8 y 10 por lo que el Ayuntamiento decide intervenir con recursos propios, en lugar de esperar que el Oomsapas pudiera conseguir los recursos lo que posiblemente se demoraría hasta diciembre o un poco más

Aseveró que las obras se efectuarán de manera integral y de fondo para con ello evitar que el daño se repita en futuras precipitaciones.

Finalmente explicó que las obras consisten en la rehabilitación de las líneas eléctricas de más de 600 metros lineales de media tensión, reequipamiento y reconstrucción de plataformas y del sistema de telemetría.

Cabe destacar que, durante su intervención Luis Armando Díaz destacó que las acciones emprendidas por la presente administración sentarán un precedente importante puesto que a solo 52 días de iniciar la gestión se está trabajando por aminorar las necesidades de la población, por ello como Diputado del distrito 7 le reiteró su apoyo para que impulsar desde el Congreso las políticas públicas y estrategias que le permitan tener un mejor desempeño por el beneficio del pueblo.