¡Arranca Semana Santa!

Este domingo 10 de abril comienza la Semana Santa. A diferencia del 2021, hoy las restricciones prácticamente han desaparecido. En todos nosotros recae la responsabilidad de que este periodo vacacional sea benévolo y blanco. Tanto quienes vivimos en alguno de los hermosos destinos turísticos del país como quienes viajarán en estos días podemos contribuir mucho para el éxito de estos días de asueto.

Algunas Precauciones Esenciales

Gran parte del turismo que viaja en Semana Santa es nacional, y un porcentaje muy importante lo hace por carretera. Entonces las recomendaciones son las usuales en estos casos: revise su auto antes de salir a la carretera, no circule por tramos que puedan ser riesgosos (recordemos que la delincuencia prolifera en algunas regiones del país), maneje preferentemente de día y sobre todo no conduzca cansado ni bajo los efectos del alcohol.

La Vida es más Sabrosa

A quienes visitan las bellas playas del país recuerden que en la mayoría de las mismas no se cuenta con servicio de salvavidas. No entre al mar si está picado ni deje a sus niños sin supervisión cerca de las olas. Haga caso de las recomendaciones de Protección Civil y ponga atención a las banderas que indican el estado del mar: la Bandera Verde indica que las condiciones del agua y meteorológicas son seguras para bañarse, nadar o bucear; la Bandera Amarilla nos indica que se permite el baño extremando precauciones: se recomienda no pasar de la orilla en el caso de los niños y siempre estar atento a las condiciones del agua; la Bandera Roja indica riesgo para la vida o salud de las personas por las condiciones desfavorables del mar o por la presencia de animales, elementos flotantes o contaminación; la Bandera Morada advierte la presencia de fauna marina, como medusas, y se recomienda evitar bañarse por el peligro de la picadura de éstas. La Bandera Azul indica la certificación de calidad de la playa, donde se tomaron en cuenta aspectos como la calidad del agua, servicio de socorrismo, instalaciones y servicios con accesos adecuados, entre otros.

Seguridad Ante Todo

Si te hospedas en un resort procura dejar tus objetos de valor en la caja de seguridad de tu cuarto, no hacer ostentación de dinero en efectivo o joyas cuando salgas, evitar barrios alejados de las zonas turísticas y regresar en Uber o taxi autorizado por la noche a tu hotel, más si has bebido. En general, observa las mismas precauciones de sentido común que tendrías en casa o en cualquier sitio del mundo.

Por otra parte, a veces lo relajado de un descanso junto a la piscina o de disfrutar la playa hace que olvidemos consumir el agua necesaria. Al estar bajo el sol evita deshidratarte bebiendo abundante agua y protege a tu piel de las silenciosas al inicio pero dolorosas quemaduras solares, aplicándote protector solar con frecuencia y abundancia.

Finalmente, aunque el país entero está en semáforo verde, no le hagamos confianza al Covid. Procuremos utilizar cubre-bocas en los espacios cerrados y en general incorporar a nuestros hábitos diarios las recomendaciones que se pusieron en boga durante los meses recientes: usar gel antibacterial o lavado frecuente de manos, guardar sana distancia, consumir alimentos que fortalezcan nuestro sistema inmunológico y estar al pendiente de nuestra temperatura corporal o de cualquier malestar respiratorio.

Mi Casa es tu Casa

Quienes tenemos la enorme suerte de vivir en un destino turístico, demos la bienvenida a nuestros visitantes como merecen. Seamos atentos y amables. Cobrar precios justos, brindarles una sonrisa y orientarlos en todo lo que requieran garantiza que seguiremos contando con el honor de su visita en fechas venideras. También dejémosles estos días las playas y los sitios turísticos para su disfrute, ya que nosotros tenemos todo el resto del año para gozarlos.

¡Felices vacaciones!