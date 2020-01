Arranca torneo de futbol rápido de Liga Hotelera

A partir de este sábado, 24 equipos estarán buscando el título que está en poder de “Cabo CROC”.

Los Cabos.- Las acciones del futbol rápido de la Liga Hotelera en San José del Cabo, se reanudan este fin de semana con la inauguración del “1er. Torneo 2020”.

Omar Rodríguez, integrante del Comité de la Liga Hotelera informó que ya está todo listo para arrancar el primer torneo del año, fueron un total de 24 equipos los inscritos y la primer jornada empieza esté sábado 25 de enero.

Las acciones se continuarán realizando en la cancha de futbol rápido de la unidad deportiva “Rodrigo Aragón Ceseña”, mientras que la Liga de Veteranos son en El Zacatal.

La Jornada 1 de la categoría Libre varonil se jugará así:

Sábado 25 de enero

6pm Laundry Marriot vs Paradisus

7pm Solaris Mantenimiento vs Four Seasons LC

8pm Cabo Croc vs Hyatt Ziva

9pm Palmilla LC vs Zadun

Domingo 26 de enero

6pm Gran Velas vs Casa del Mar

7pm JW Marriot vs Montagge

8pm Palmilla One vs Cabo azul

9pm Ventanas vs Viceroy

Lunes 27 de enero

7pm Independiente vs Baja Brewing

8pm Costa Palma vs Twin Dolphing

9pm Ziva FC vs Diamond

10pm Hilton LC vs Restaurant Flora.

Con respecto a la Liga de Veteranos que se juega los domingos en la cancha de la colonia El Zacatal, se estará realizando este 26 de enero la Jornada 7:

Domingo 26 de enero

5pm Deportivo Barnes vs Deportivo San José

6pm Solaris Mantenimiento vs Dental López

7pm ER Solutions vs Deportivo Guerrero

8pm Cuervos vs Dreams

9pm Purificadora Zacatal vs Hyatt Ziva

DESCANSA palmilla.

Cabo CROC campeón de la Liga Hotelera