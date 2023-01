Arrancó jornada de vacunación COVID-19 para 22 mil menores en La Paz y Los Cabos

Esta mañana inició la jornada de vacunación contra COVID-19 en las escuelas primarias donde 22 mil niñas y niños estarán recibiendo, del 23 de enero al 2 de febrero, según el calendario que presentó la Secretaría de Bienestar en la entidad.

En este sentido, padres y madres de familia reconocieron y celebraron esta acción que les da certeza y seguridad en la salud de los menores, donde varios de ellos se encuentran recibiendo apenas sus primeras dosis.

“Estamos agradecidos de cierta manera en que se nos apoye y que nos den las facilidades y cercanía para tener accesible la vacuna; hay personas que tienen dificultades de traslado y a veces no están afiliados. Aquí ya están cercanos y a la mano para que le apliquen las vacunas a los niños y así, cuidarlos”, comentó Lidia Rivera, madre de familia de una menor.

El acercamiento del sistema de vacunación para la aplicación de los biológicos en los planteles de educación primaria, da mayor certeza y tranquilidad a los padres de familia que, por tiempo o citas perdidas, obtienen acceso inmediato a las dosis que refuerzan el sistema inmunológico de los niños.

“Está muy bien la organización. Cuando han habido jornadas para la vacunación no pude llevar a mi niña por algunos inconvenientes. Ahora que tenemos la oportunidad de vacunarla, me tranquiliza y me hace sentir más seguro porque mi niña ya cuenta con esa protección”, sostuvo el señor Guillermo, padre de una menor que acudió para que le aplicaran el inmunizante.