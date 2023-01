Arremete jefe de la ONU contra petroleras por calentamiento global

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusó a las petroleras de haber difundido la llamada “gran mentira” al no revelar su participación en el tema del calentamiento global.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), Guterres retomó lo dicho en un estudio publicado la semana pasada en la revista Science, sobre como la petrolera ExxonMobil desestimó sus propios estudios científicos sobre los efectos de sus acciones en relación con el calentamiento global.

Asimismo, comparó esta problemática con la presentada por las tabacaleras, las cuales hicieron “poco caso a su propia ciencia”, y ocultaron los peligros de sus productos, por lo que afirmó ambas industrias deben rendir cuentas por vender lo que llamó la “gran mentira”.

De acuerdo con el artículo de Science, en 2015, periodistas descubrieron comunicados internos de ExxonMobile en los que se afirmaba que la empresa conocía desde fines de los años 1970, que sus combustibles “podrían conducir al calentamiento global “con efectos ambientales dramáticos antes del año 2050″.

A lo que adicionalmente se unió el conocimiento de que las industrias de electricidad, gas, carbón y vehículos conocían esta misma información desde al menos la década de 1950.

Hasta ahora, las compañías de petróleo y gas han sido demandadas por su “conocimiento científico interno” sobre la influencia de sus productos en el cambio climático y sus “campañas de engaño público”; incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a responsabilizar a estas empresas y la sociedad se ha unido en un movimiento digital llamado #ExxonKnew.

“In essence, Exxon didn’t just know, they knew precisely” how much the Earth would warm in the 20th and 21st centuries, decades ago. Interesting new study out today: https://t.co/KcRcQ27EPK

— Andrew Freedman (@afreedma) January 12, 2023