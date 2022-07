Arriba a Los Cabos vuelo desde Madrid, España

Grandes expectativas tiene el sector hotelero con la llegada del vuelo proveniente de Madrid, España. Tan solo la Asociación de Hoteles de Los Cabos a través de su presidenta ejecutiva, Lilzi Orcí Fregoso, comentó que el nuevo mercado que llega al destino le abre la puerta a Los Cabos para poderse conectar con el viejo continente; esperan que no solo los visitantes españoles nos visiten, si no turistas de diferentes regiones de europa que buscan conocer la parte noroeste de nuestro país.

De acuerdo con la representante del sector hotelero, este nuevo mercado complemente la parte de visitantes que durante años necesitaba Los Cabos, esto para no depender en su totalidad de su principal mercado que es los Estados Unidos.

“Estamos muy contentos y la verdad es un gran logro tener este vuelo directo a Madrid; es una vez a la semana. Yo lo he dicho anteriormente lo he dicho en varias ocasiones; no solo nos abre la puerta al turismo español, si no a todo el turismo europeo. Esto va ser un punto de conexión más fácil dónde podemos cubrir la parte de alrededor de España.”