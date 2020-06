Artesanos y productores del MOA, denuncian arbitrariedad del Ayuntamiento en permisos para comercio en vía pública

La Paz.- A pesar de que los artesanos y productores locales habían recibido una respuesta positiva por parte de Homero Montaño, de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz, en cuanto a la reactivación del Mercado Orgánico y Artesanal (MOA) este 6 de junio, éstos fueron retirados del lugar por parte de elementos de Seguridad, mencionó Martín Loubet, quien es representante del MOA.

Señaló que el mercado está conformado por alrededor de 53 artesanos y productores, mismos que llevan desde la primera semana de marzo sin poder instalarse en la calle Rosales entre Madero y Avenida Álvaro Obregón, por notificación de la Dirección de Comercio, debido a la suspensión del comercio en la vía pública, por lo cual, se resguardaron y desde entonces no han podido realizar sus ventas.

“El lunes yo le mandé un mensaje a Homero Montaño, le había marcado un par de veces durante la contingencia para ver cuándo nos íbamos a poder volver a poner, y cuando le mandé un mensaje el día 1, porque el otro mercado ya tenía 2 semanas poniéndose y que mucha gente se está poniendo en la calle, y por qué a nosotros no nos están queriendo dejar, y me pone, ‘adelante amigo, ya pueden empezar, adelante’, y ya no me contestó, pero yo tengo el escrito donde está diciendo que sí”, expresó.

Posterior a esto, invitó a los artesanos y productores interesados a reintegrarse al mercado acatando la venta únicamente de productos para llevar, con respeto a la sana distancia, uso de gel antibacterial en los puestos, y uso obligatorio de cubrebocas para vendedores y clientes.Alrededor de 11 vendedores, de manera voluntaria se presentaron este 6 de junio a las 7:00 horas para la reactivación del MOA, sin embargo Martín Loubet señaló que momentos después fueron removidos del lugar por parte de personal del Ayuntamiento de La Paz.

Pese a que la restricción del comercio en la vía pública con motivo de la pandemia continúa, los vendedores están molestos por la actuación arbitraria del Ayuntamiento, ya que al MOA se le niega la oportunidad de reactivar sus actividades, mientras que a otros mercados y vendedores sí se les permite operar con normalidad.

“¿Por qué a los otros sí los dejan ponerse y al Mercadito Orgánico que ha estado trabajando en la calle y está todo limpio, pintamos las bardas, las banquetas, no?. Eso lo hacemos nosotros, no lo hace el Ayuntamiento”, expresó.Así mismo señaló que hasta el momento no hay una fecha exacta para reanudar sus actividades, mientras que las personas que acudieron este sábado tuvieron que regresar a sus casas con su mercancía.

“Gente que llegó en Uber, tuvo que pagar su viaje, y llevaba toda su mercancía ya preparada, digo, es tiempo y es dinero, pero bueno, la finalidad no la entiendo, porque tú vas al Pino Payas y está lleno de puestos, yo creo que hay como unos 60 puestos ahí, y a ellos sí los dejan trabajar y a nosotros no”, concluyó.