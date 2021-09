Artistas mexicanos promocionan a Los Cabos en redes sociales

Robbin Hernández, presidente de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, dio a conocer que de la mano con una operadora turística ha realizado estrategias de promoción para atraer mayor turismo y en el que diversos artistas mexicanos se han sumado a una atractiva mecánica, la finalidad contribuir en la reactivación económica del destino y así beneficiar a más sectores productivos de la comunidad.

Destacó que algunos actores y cantantes del país han lanzado mensajes en sus redes sociales, señalando las maravillas que tiene el municipio de Los Cabos y que lo hacen atractivo para visitar, entre ellos Rocko Pachucote de Maldita Vecindad, quien manda un pequeño video que dice:

“Que ganas tengo de regresar a Los Cabos, sitio maravilloso, su paisaje natural, el arco, la limpieza de sus playas, el tesoro natural que es Los Cabos, ya quiero regresar”. Por su parte René Ortiz, ex integrante de Kabah dijo en su video: “algo que me encanta de Los Cabos son sus hermosas playas, la comida espectacular, lugar maravilloso, la verdad quiero regresar”, mientras tanto Violeta Isfel, actriz de telenovelas, en su video, le comenta a quién va manejando qué si no le gustaría estar en Los Cabos.

Destacando la actriz, “yo amo Los Cabos, me encanta el clima, me encantan las playas, me gustan todos los lugares turísticos que tiene, la comida” concluyendo su expresión “vamos a Los Cabos”, así mismo el conductor Iñaki Álvarez, indica que el clima que prevalece en donde esta le hace recordar Los Cabos, sus atardeceres, salir al mar, pasear en la playa, nadar con delfines, vivir cada una de las experiencia.