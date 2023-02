Asamblea Ordinaria de Condóminos “Condominio Maestro Península”

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONDÓMINOS “CONDOMINIO MAESTRO PENINSULA”

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio denominado “CONDOMINIO MAESTRO PENINSULA” (en lo sucesivo el “Condominio”), por medio del presente se CONVOCA en Primera Convocatoria a los condóminos del Condominio a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE CONDÓMINOS, la cual tendrá verificativo el día 24 de marzo de 2023, a las 10:30 horas, en la Palapa, dentro del Condominio, ubicado en Retorno Punta Palmillas Manzana 5, Lote 7 Campo de Golf Boulevard Mijares y Paseo de Los Cabos, San José del Cabo, Baja California Sur, C.P. 23400, México, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I . Propuesta, y en su caso, designación del Presidente, Secretario y Escrutadores de la Asamblea de Condóminos. Resoluciones al respecto; Propuesta, discusión, modificación o aprobación del Presupuesto Anual del Condominio respecto al año 2023. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de las Cuotas de Mantenimiento y Administración, cobro en base al proindiviso, Cuotas de Agua, y Fondo de Reserva del Condominio por el año 2023, de conformidad con el Presupuesto Anual del Condominio aprobado. Cobro de intereses, formas de pago y sanciones. Resoluciones al respecto;

Propuesta, discusión, y designación de los miembros del Comité de Vigilancia para el año 2023. Resoluciones al respecto; Propuesta, discusión, y en su caso, ratificación y/o designación de la Asociación de Condóminos de Condominios Península, A.C. como Administrador del Condominio. Resoluciones al respecto Otros asuntos, reparación de alberca.

VII. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Condóminos; resoluciones al respecto.

En caso de que el quórum requerido para la asamblea no sea alcanzado durante la primera convocatoria, se CONVOCA en Segunda Convocatoria a todos los Condóminos, a fin de que ellos asistan a las ASAMBLEAS DE CONDÓMINOS, que tendrá verificativo el día 24 de marzo de 2023 a las 10:45 horas, en la Palapa, dentro del Condominio, ubicado en Retorno Punta Palmillas Manzana 5, Lote 7 Campo de Golf Boulevard Mijares y Paseo de Los Cabos, San José del Cabo, Baja California Sur, C.P. 23400, México, a efecto de desahogar el mismo orden del día citado en el presente documento, no obstante cual sea el porcentaje del valor del proindiviso presente o representado por los Condóminos.

Los condóminos podrán asistir a la asamblea personalmente o por conducto de apoderado general o especial, designado mediante simple carta poder otorgada ante dos testigos.

San José del Cabo, Baja California Sur, a 22 de febrero de 2023.

EL ADMINISTRADOR/THE ADMINISTRATOR

Asociación de Condóminos de Condominios Península, A.C.

Por/By: Gregory Charles Halsey-Brandt

Cargo/Title: Representante Legal y Presidente del Consejo de Directores/

Attorney-in-Fact and President of the Board of Directors