Convocatoria Asamblea Rancho Colorado

COLONOS de RANCHO CERRO COLORADO A.C. ASAMBLEA ANNUAL GENERAL/ANNUAL GENERAL ASSEMBLY

El suscrito en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo de COLONOS de RANCHO CERRO COLORADO A.C., (“Asociación Civil”) con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Sexto de los estatutos de la Asociación, por medio de la presente Convocamos a los asociados de la Asociación a una Asamblea General Ordinaria de Asociados a celebrarse el día 21 de enero de 2023 a las 9:00AM en primera convocatoria, a las 9:15 AM en segunda convocatoria, y a las 9:30 en tercera convocatoria , la cual se llevará a cabo en PICACHO MCGREGOR SCHOOL Carretera Transpeninsular Km 24.8, Blvd. Cerro Colorado, San Jose del Cabo B.C.S, localizado en Los Cabos, Baja California Sur, México, con el siguiente.

The undersigned, as President of the COLONOS de RANCHO CERRO COLORADO A.C., (“Civil Association”), in accordance to article 16 of the bylaws of the Association, hereby CALLS to the Associates of the Association to an Annual General Associates Meeting, which will take place on January 21, 2023, at 9:00AM AM in first call, and at 9:30 AM in second call, at PICACHO MCGREGOR SCHOOL Carretera Transpeninsular Km 24.8, Blvd. Cerro Colorado, San Jose del Cabo B.C.S, localizado en Los Cabos, Baja California Sur, México, which will address the following:

ORDEN DEL DIA /AGENDA

(Spanish / English)

1. Apertura de Asamblea I Assembly Opening.

2. Designación de Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea I Designation of the President, Secretary and Scrutinizer of the Assembly.

3. Toma de asistencia y verificación de Quorum Legal por parte del Escrutador I Attendance list and Quorum verification by the Assembly Clerk.

4. Reporte del Consejo Directivo de la Asociación de las actividades del año 2022 I Board of Directors Report for the activities of 2022.

5. Reporte del comité arquitectonico de la asociación de las actividades del año 2022 / Report from the architectural committee of the association Report for the activities of 2022

6. Nombramiento, ratificación o revocación de los miembros de la Mesa Directiva para el año 2023 (Propuesta #1) I Appointment Ratification or revocation of the members of the Board for 2023 (Proposal #1)

7. Aprobación del presupuesto de cuotas para la Asociación de Colonos de Rancho Cerro Colorado para el año 2023 (Propuesta #2) / Approval of dues for the 2023 Budget for the Association of owners of Colonos de Rancho Cerro Colorado (Proposal #2)

8. Propuesta de reforma de las secciones (A, L sección 5 sub sección i, j, m y o, M sección 1 y 2, N sección 1 y 4, R sección 1 subsección d y S sección 7) de las Reglas Arquitectónicas de Colonos de Rancho Cerro Colorado (Propuesta #3) / Proposal to amend sections (A, L section 5 sub section i, j, m y o, M section 1 y 2, N section 1 y 4, R section 1 subsection d y S section 7) of the Architectural Rules and Regulations and Construction Standards for Colonos de Rancho Cerro Colorado (Proposal #3)

9. Propuesta de reforma del Calendario de Pagos de las Reglas Arquitectónicas (honorarios arquitectónicos) (Propuesta #4) / Proposal to amend the Fee Schedule of the Architectural Rules (Architectural fees) (Proposal #4)

10. Propuesta de reforma de los artículos VI,VII G, J, L sección, IX, XII del Reglamento del Fraccionamiento Rancho Cerro Colorado (Propuesta #5) / Proposal to amend articles VI,VII G, J, L section, IX, XII from the General Rules and Regulations of Rancho Cerro Colorado (Proposal #5)

11. Propuesta para reformar los estatutos sociales de la asociación a efecto de reglamentar la existencia de un comité de vigilancia y hacer ajustes adicionales a los estatutos a efecto de que concuerden con el reglamento (Propuesta #6) / Proposal to amend the Bylaws of the association to regulate the existence of an oversight committee and and do additional minor adjustments to match the bylaws with the content of the rules and regulations (Proposal #6).

12. Nombramiento de miembros del comité de vigilancia en caso de ser aprobado en el punto anterior (Propuesta #7) / Proposal to appoint members of the Oversight Committe in case of being approved in the previous point of the agenda (Proposal #7)

13. Discusión sobre la existencia de centro comunitario/ Discussion of the Community Centre

14. Asuntos Generales I General Matters.

15. Clausura de la Asamblea I Adjournment of the Assembly.

La Asamblea se declarará debidamente instalada (i) en primera convocatoria con la asistencia del más del 50% del total de los Asociados, (ii) en segunda convocatoria con la asistencia de los Asociados que estén presentes.

Los acuerdos adoptados en la Asamblea serán obligatorios para los presentes, ausentes y disidentes /

The Assembly will declare itself properly installed (i) in first call notice with the attendance of more than 50% of the totality of the Associates (ii) in second call notice with the attendance of the present Associates.

The agreements adopted in the Assembly will be obligatory for the present, absentee and dissidents.

11 de enero, 2023 / January 11th, 2023

__________________________________________________________

Richard Cooper Wulff

Por:/ dBy: Presidente del Consejo Directivo de la Asociación / President of the Board of Directors of the Association