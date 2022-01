Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

La Fiscalía General del estado de Baja California informó que el domingo por la tarde, la periodista Lourdes Maldonado fue encontrada muerta con heridas por arma de fuego a bordo de un vehículo en la colonia Santa Fe, Tijuana, Baja California.

Por este crimen, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida ha abierto una carpeta de investigación.

Cabe destacar que la semana pasada, el fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado también en Tijuana.

Te puede interesar: México, el lugar más peligroso para ejercer el periodismo

Este es el segundo asesinato de un periodista en Tijuana en menos de una semana.

Hace dos años, en marzo del 2019, Maldonado acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador para denunciar un conflicto laboral que tenía con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla:

El Presidente lamentó el asesinato de la periodista, y aclaró que no se debe “vincular en automático” este crimen con el pleito laboral con Bonilla.

“No se puede así, en automático, vincular demanda de tipo laboral con un crimen, no es responsable, no hay que adelantar ningún juicio, hay que esperar; ver quién estaban informado, no dejar de considerar lo político, siempre hay confrontación, diferencias. Siempre se busca perjudicar a adversarios”, comentó.