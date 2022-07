Asesinatos de periodistas, utilizados para campañas de desprestigio: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia mañanera de este lunes 4 de julio desde Palacio Nacional, en CDMX, aseguró que las críticas al gobierno federal en el caso de los periodistas asesinados como Antonio de la Cruz y Susana Carreño, no son más que una campaña de desprestigio.

Ante la opinión de Fernando de Yarza, Presidente Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que calificó como “inadmisible el caso de periodistas asesinados en México”, López Obrador, comentó:

“Es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México, estás asociaciones que hay de todo tipo que aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno o protegen a medios de información que están molestos porque ya no reciben dinero de publicidad, pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”.