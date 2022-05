Más de mil personas buscaron asesoría para presentar la declaración anual

El periodo obligatorio para presentar la declaración anual ha concluido, en este sentido la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Baja California Sur, apoyó a más de mil 100 personas que buscaron asesoría para realizar el trámite, así lo informó el delegado estatal del organismo, Hans Vázquez Valdez.

Cabe señalar que en abril todas las personas que obtuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos por honorarios, arrendamiento o plataformas digitales y tenían dos o más patrones de manera simultánea, debían presentar su declaración anual. Y quienes no hicieron el trámite en tiempo y forma podrían tener consecuencias tributarias.

“De no haberla presentado estaríamos sujetos a que la autoridad me pueda requerir la presentación de esa declaración, lo cual podría venir acompañado de una multa, y es que para todas aquellas personas que no están obligadas todavía tienen hasta cinco años para poder presentarla en caso de que tuviera un saldo a favor de impuestos y que pudiera solicitarlo en devolución”, comentó.