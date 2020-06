Así reaccionó la oposición a la revelación de AMLO contra la 4T

Sputnik.- Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revelara un documento que detalla un plan para el desplazamiento del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022, diversos personajes han reaccionado a esta declaración.

En redes sociales, Alejandro Cedeño, director de la consultora Estrategia en Línea, apuntó al vocero de la Secretaría de Gobernación (Segob), Omar Cervantes, como el creador del archivo del documento, titulado “Rescatemos a México”. De inmediato, el mismo funcionario publicó un vídeo en su cuenta de Twitter para deslindarse de ese texto.

La acusación apuntaba a que la estrategia en realidad es parte de la estrategia del Gobierno de López Obrador para comenzar su campaña electoral rumbo a la elección intermedia.

Sin embargo, el mismo escrito sugiere que pudo ser elaborado por un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) compuesto por gobernadores, los principales partidos de oposición en el Congreso, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), además de periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De inmediato, varios de los aludidos en el texto desmintieron su participación en este frente, así como su involucramiento en cualquier movimiento opositor al Gobierno.

En primera instancia, el expresidente Felipe Calderón se deslindó del grupo: “No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el gobierno la espíe es un delito”, criticó.

El senador del Partido Acción Nacional Gustavo Madero también rechazó formar parte de esa iniciativa, aunque reconoció ser parte de “los muchos ciudadanos preocupados por el rumbo del país por las malas decisiones de SU Gobierno que han deteriorado la economía, la seguridad y la vida democrática de México”.

Los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola no sólo se deslindaron del BOA, sino que sus respectivas cuentas de Twitter descalificaron la idea de que exista un complot para desestabilizar la presidencia de López Obrador.

En el mismo sentido, la académica Denise Dresser ironizó sobre un mensaje publicado por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SRP) donde se da a conocer la presunta existencia del bloque opositor.

Poco después, aseguró: “Hoy un presidente por el cual voté me acusa de formar parte del Bloque Amplio Opositor, La Boa. Aclaro que el único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos”.

Finalmente, en un comunicado el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que ninguno de los miembros de su Consejo General es parte del bloque denunciado por la presidencia.

Por su parte, el 10 de junio López Obrador recordó que en las democracias es legítimo ser oposición, aunque criticó que en el caso de México este bloque prefiera mantenerse oculto.

“No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del Gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, todo eso es normal en una democracia”, comentó.

Del mismo modo, defendió su acción de revelar el documento del BOA, a pesar de que no hay certeza sobre su autoría o procedencia.

“Yo tengo que estar informando a la gente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe de existir es la hipocresía. Como se van a ‘ensarapar’ (tapar), se van a poner caretas y máscaras y van a aparentar algo que no lo son, van a decir que son liberales o conservadores, cuando no lo son. Fuera máscaras, además no tiene nada de malo”, consideró.