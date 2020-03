Así se fabrican las cápsulas herméticas para aislar y trasladar a los enfermos de COVID-19

View this post on Instagram

👩‍⚕️⚕️Estas cápsulas herméticas son fabricadas en Rusia y, aunque se usan dentro del país, gran parte de esta producción también es exportada a los países asiáticos para contener los contagios. Desde el momento que se reporta un caso sospechoso de coronavirus el personal médico es el encargado de entrar en contacto directo con el paciente para que se hagan las pruebas respectivas. Por ello en diferentes países se están usando para trasladar a los posibles contagiados. Lee el artículo completo en el ENLACE DE LA BIO ☝️🔝 . . . #SputnikMundo #Sputnik #SputnikExplora #news #noticias #video #videos #viral #viralvideos #videogram #videooftheday #coronavirus #covid19 #covid_19 #enfermedades #pandemia #contagio #medicina #salud