Asignan presupuesto de 50 mdp para agua y saneamiento de Los Cabos: Comisión edilicia de Agua Potable

San José del Cabo.- Para el ejercicio fiscal 2020 se destinará un presupuesto del orden de los 50 millones de pesos para cambio de infraestructura, ampliación de redes, entre otros proyectos que incluyen atender los problemas en los cárcamos, así lo reveló el regidor presidente de la Comisión del Agua, Christian Agúndez Gómez.

“Cuando llegó este Gobierno, encontramos que en las oficinas del Agua Potable no había ni teléfonos, no había inversión, era muy poco el presupuesto incluso para obras nos encontramos con un presupuesto de 10 y 20 millones de pesos, mientras que este Gobierno ejercerá 50 millones para este 2020, no solo para obras de cambio de infraestructura, ampliación de redes, sino otros proyectos incluyendo cárcamos con problemas”, sostuvo.

Mencionó que prácticamente esta administración municipal recibió al Organismo Operador Municipal de Los Cabos en quiebra, no había inversión, ni siquiera el edificio estaba en buen estado y por eso se han acumulado los problemas de derrames de aguas negras, por la infraestructura obsoleta, qué decir de la situación grave de escasez del vital líquido.

“Para atender la cuestión de derrames de aguas negras, se requiere mantenimiento, la infraestructura está obsoleta, las tecnologías de hace muchos años, pero en sí a la par de que se pueda realizar ese cambio de infraestructura vamos a tratar de tener esas plantas de tratamiento, no solo ampliar las que tenemos en Cabo San Lucas y en la cabecera municipal sino producirlas y darles el mantenimiento adecuado para que puedan ejercer su trabajo en un cien por ciento”, subrayó.

Reconoció que están preocupados no nada más por la cantidad de litros de agua que se producen sino también por los saneados, litro que se produce litro que se debe sanear, se requiere darle celeridad a estos proyectos de saneamiento.