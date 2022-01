Asociación de Softball de BCS invita a participar en Try Outs

La Asociación de Softball del estado de Baja California Sur informó al público en general que está abierta una oportunidad para participar en los Try Outs que se desarrollaran en Acapulco, Guerrero el día 4 de febrero en horario de 09:00 a 16:00 horas, esto para el equipo nacional Femenil de Softball.

Serán tres categorías, libre, sub 18 (2005, 2006 y 2007) y sub 15 (2007, 2008 y 2009) las que podrán inscribirse para que los primeros días de febrero estén realizando los try outs buscando un lugar en el selectivo.

El costo de la inscripción es de $500.00 con su debido Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, o de lo contrario $800 para los que no cuenten con su RENADE, la cuota incluye camiseta del tricolor y se les pide traer su propio equipo deportivo.

Más información la pueden encontrar en https://www.facebook.com/AsociacionSoftbolBCS/?ref=page_internal.