Asociación Nacional de Cruceros anuncia que Carnival regresará en octubre al Pacífico Mexicano

Cabo San Lucas.- Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, dijo que la actividad de turismo náutico se reactivará poco a poco, esperando en el Pacífico Mexicano ver a la línea Carnival hasta el mes de octubre, aseverando que las pérdidas registradas en esta temporada del 2019 – 2020 y que cortó abruptamente será superior al 60 por ciento.

Detalló que hay mucha información sobre la reactivación de las actividades de turismo náutico y en el que las empresas han manejado ciertas fechas y rutas específicas.

“Sería un porcentaje muy pequeño en la reanudación ya que se iría poco a poco hasta que se llegue a estabilizar la situación y que sería hasta el año que entra y lo entendemos, quién va a querer viajar mientras no haya una cura o vacuna, la gente no querrá ir a lugares en donde no haya mucha gente y muchos menos viajar, así que ir a un aeropuerto y luego ir a un barco, no es lo que quiere la gente”.