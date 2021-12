Julian Assange podría ser extraditado a Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al que Washington quiere juzgar por 18 delitos de espionaje y por difusión de documentos falsos o “clasificados” del Departamento de Estado, y de las guerras de Afganistán e Irak, hoy podría ser extraditado a Estados Unidos.

Este viernes autoridades estadounidenses ganaron la revocación del fallo que una jueza británica interpuso en enero pasado. En él se había denegado la extradición del fundador de WikiLeaks a los Estados Unidos, por riesgo de suicido y problemas mentales. Hoy, el Gobierno de EUA, está cada vez más cerca de condenarlo en su territorio.

El Tribunal de Apelaciones de Londres aceptó el recurso de Estados Unidos contra la anterior decisión británica, aunque la defensa de Assange, anticipó que recurrirá al fallo judicial.

Court has begun in the High Court, and we are about to hear the ruling in Julian Assange’s extradition appeal case. One justice is in attendance, reading aloud now

— Assange Defense (@DefenseAssange) December 10, 2021