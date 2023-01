¡Qué miedo! Asteroide recién descubierto se acercó a la Tierra

Este jueves se vivió un momento histórico, pues el asteroide 2023 BU que fue recién descubierto registró uno de los acercamientos a la tierra jamás vistos.

La NASA dio a conocer que el asteroide 2023 BU pasó solamente 3 mil 600 kilómetros por encima de la superficie del planeta tierra, específicamente cerca del extremo sur de Sudamérica.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.

Esta aproximación se convierte en una de las más cercanas en todos los tiempos, pero según especialistas, no representa riesgo alguno para la tierra. El pequeño asteroide es de dimensiones parecidas a un camión y dicho por astrónomos, de impactarse con el planeta, el asteroide se desintegraría inmediatamente.

At @NASA we have dedicated teams who watch the skies to make sure we are safe from hazardous asteroids.

Today’s asteroid flyby is one of the closest ever recorded, but our #PlanetaryDefense experts have been tracking the asteroid and know it’s not a threat to Earth. https://t.co/gOaR6ZNg4Z

— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 26, 2023