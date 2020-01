Atenta SSa BCS por nuevo coronavirus

Heriberto Soto Haro, jefe de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, explicó que no se ha establecido ningún cerco sanitario y se atiende la recomendación del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica

La Paz.- Aunque en México no se ha confirmado ningún caso de coronavirus (2019-nCoV) el Gobierno de Baja California Sur se mantiene atento ante el aviso epidemiológico de este virus que brotó en la ciudad de Wuhan, China.

Heriberto Soto Haro, jefe de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud (SSa) en Baja California Sur, explicó que no se ha establecido ningún cerco sanitario y se atiende la recomendación del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave).

“Sólo existe el aviso epidemiológico, es decir, esto nos lleva a que nuestra red hospitalaria de vigilancia epidemiológica en el estado esté más atenta a lo habitual para detectar aquellos criterios en ciertos pacientes que se tienen que cumplir en las definiciones operativas del caso”.

En otras palabras, aquellas personas que tengan los síntomas muy parecidos a la gripe común y haber estado en la ciudad de Wuhan.

Recomendó a la población no entrar en pánico; al contrario, seguir las indicaciones de las autoridades en la materia en el cuidado de su salud y prevenir algún contagio. Añadió que actualmente se está monitoreando a nivel internacional, nacional y local la evolución del virus.

En el caso de los aeropuertos de la entidad, principalmente en el de Los Cabos, donde llega principalmente el turismo extranjero, sólo se mantiene un protocolo preventivo ante cualquier pasajero que tuviera algunos de los síntomas del nuevo Coronavirus.

En este supuesto, la aerolínea avisa al aeropuerto donde aterrizará el vuelo; y, de ser necesario, a las autoridades de salud para atenderlo.

Soto Haro comentó que se reunirá en próximas horas el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica para establecer todos los protocolos respectivos; pero, hasta el momento, no hay riesgo en Baja California Sur de algún caso.