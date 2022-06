Atentan contra la vida de integrante de colectivo de búsqueda

La mañana de este sábado 18 de junio, una persona atentó contra la vida de Francisco Miguel Antonio Espinoza; integrante del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”, quien intentó presentar su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero a este momento no ha sido atendido.

El joven Francisco Miguel manifiesta que desconoce a la persona quien lo atacó, pero estas acciones, son desencadenadas de sus labores de búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada la mayoría de las veces, quien menciona cómo fue la mecánica de los hechos.

“Siendo las 10:00 de la mañana una persona me agredió, atentando contra mi salud e integridad, dejándome lesiones físicas en el cuello, marcas de la cadena con la cual me estaba estrangulando, debido a eso voy a tener que usar un collarín que Cruz Roja Mexicana me tuvo que recetar, ya que tuve un esguince cervical” (00:46)