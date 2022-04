Atiende Alcalde Audiencias Públicas solucionando problemática de la ciudadanía

Los Cabos.- Más de 40 dependencias del Gobierno de Los Cabos encabezadas por el presidente municipal Óscar Leggs Castro se instalaron este miércoles 20 de abril en la plaza pública “León Cota Collins” de Cabo San Lucas, para atender las distintas solicitudes, requerimientos y necesidades de la ciudadanía, sumando un total de 866 acciones que emanaron de esta 5° Audiencia Pública.

Antes de iniciar las audiencias, en el mensaje que emitió el presidente municipal Óscar Leggs, externó que son bienvenidas todas las propuestas que sean de beneficio colectivo y para sus colonias: “Lo importante es que sientan que este Gobierno es diferente, de puertas abiertas y que atiende a las personas, no sólo en las oficinas, sino que salimos a darles la atención hasta donde ustedes están”, indicó.

Cabe destacar que a través de la Dirección Municipal de Atención Ciudadana se entregaron 25 apoyos económicos, 14 tinacos, 13 minas de gas con estufa, 300 despensas, 5 materiales para construcción, 1 silla de ruedas, 1 tablet y 1 base con colchón.

Por otra parte, Alcalde Oscar Leggs habló de los trabajos que se realizan para mejorar y aumentar la distribución de agua potable ante la próxima temporada de verano, toda vez que Cabo San Lucas es la delegación que más carece del vital líquido, no obstante, el Gobierno Municipal ha implementado diversas estrategias para que las familias reciban agua potable en sus hogares, como es el incremento de más litros de agua por segundo a la red hidráulica, con la apertura de los pozos el #10 y El Tule, así como el pozo Estrella para el tandeo de pipas.

En relación a la problemática que genera la planta de tratamiento de Fonatur en San José del Cabo, mencionó que se han realizado las gestiones correspondientes en la Ciudad de México, ya que el Ayuntamiento no se puede hacer responsable porque aún no se entrega de manera formal, agregando que por el momento no es posible directamente, sin embargo al tratarse de una situación que afecta la salud pública de la ciudadanía, el Gobierno Municipal está presionando para hacerse responsable de su operación.

Para finalizar, el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña destacó que la instrucción del Alcalde es servir a la comunidad, resolviendo con sentido humano, por ello exhortó a la población a permanecer atenta y aprovechar los espacios que se ofrecen a través de las Audiencias Públicas que se están realizando en los diferentes puntos de Cabo San Lucas.