Atleta paralímpico exige apoyo a autoridades deportivas de BCS

El nadador paralímpico, Armando Andrade Guillén, se manifestó en redes sociales luego de que en estos momentos se encuentra compitiendo en Tijuana, Baja California, en la Serie Mundial de Natación, en donde ha obtenido buenos resultados a pesar de las dificultades que dice haber enfrentado para llegar ahí, incluido tener que costear su estancia en el vecino estado.

El atleta mencionó que con la actual administración, tanto él como sus compañeros deportistas, han presentado problemas al momento de solicitar apoyos. En entrevista exclusiva para CPS Noticias, Andrade comentó lo siguiente:

“Vienen empezando y la verdad no están dedicando mucha atención hacia los deportistas. Yo hablo desde lo que yo he vivido con la administración y lo que me han dicho un montón de amigos deportistas también del estado. Hemos sufrido con la falta de interés”.