Atlético La Paz sigue sin ganar de visitante, ahora perdió ante Tapatío

El Club Atlético La Paz se presentó en el estadio Akron y se fue con una derrota de 2-0 a manos del Tapatío, filial del Guadalajara en la Liga de Expansión MX. Los locales fueron superiores y le dieron a los paceños una derrota más en calidad de visitante, la cual hasta este momento, sigue siendo la dificultad del cuadro sudcaliforniano.

En los primeros minutos del partido, Tapatío arrancó siendo el equipo que proponía dentro del campo, los de Jalisco abrieron el marcador al minuto 16 luego de que Luis Fernando Puente rematará dentro del área y venciera a Carlos Moreno para dejar al equipo de Jaime Duran en desventaja.

Atlético La Paz buscó empatar, pero en el resto del partido no encontró la portería rival, esto a pesar de tener un jugador más por la expulsión al minuto 70 de Deivoon Magaña por una fuerte patada.

Tapatío no dejó de insistir y fue quien impuso condiciones en su terreno de juego marcando una jerarquía y neutralizando el ataque aéreo de La Paz, factor que sigue siendo una situación complicada para los de Baja California Sur, pues carecen de movilidad en la pelota detenida y no pueden aprovechar las jugadas en la táctica fija.

Ya en tiempo de compensación, el árbitro central pitó un penal a favor de los rojiblancos, el cual Christopher Engelhart se encargó de cobrar de excelente manera para poner el 2-0 final.

Tras finalizar el encuentro, el estratega de La Paz, Jaime Durán, dijo sentirse triste por el resultado, pero que buscarán dejar a un lado este partido y enfocarse en lo que se les viene la próxima semana en casa.



“Nos sentimos mal, pensamos que en este partido podríamos revertir la situación de visitante, pero no fue así, hubo muchas condicionantes, el partido no salió como lo planeamos y no queda más que dejarlo atrás y pensar en nuestro siguiente rival”.