¡Cero y van once! Atlético La Paz vuelve a perder de visita

Luego de su visita a Monterrey, Nuevo León, Atlético La Paz regresa a casa con una derrota más en calidad de visitante. Con esto suma once partidos perdidos fuera del Estadio Guaycura y sigue sin conocer la victoria cuando le toca salir de casa.

En esta ocasión, con anotaciones de Alí Ávila y Ángel Sayago, el cuadro paceño cayó 2-0 ante Raya2 en la jornada 6 del Clausura 2023.

Durante los primeros minutos, La Paz buscó proponer el encuentro, desafortunadamente, los regiomontanos hicieron valer su localía e impusieron condiciones en su cancha, pues mantuvieron la tónica del encuentro, neutralizando cualquier posibilidad de ataque para los paceños.

Fue al minuto 42 del primer tiempo cuando Ali Ávila remató dentro del área y adelantó antes del medio tiempo a los norteños; posteriormente, casi sobre el final del partido, en una jugada muy polémica, el árbitro central, Orlando Delgadillo Franco, sonó su ocarina con un penal en favor de Raya2, asi Ángel David Sayago anotó y selló el juego.

En conferencia de prensa, Jaime Durán, estratega de Atlético La Paz, habló de las deficiencias de su equipo y lo que tiene que hacer para mejorar.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, conocimos al rival, nos preparamos pero es fútbol y las cosas no nos salieron como hubiéramos esperado, desafortunadamente el equipo propone pero no anota y nos vamos tristes porque no queríamos esto”.