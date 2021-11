Audiencias públicas, forma de comunicación directa con la gente: Davis

Las audiencias públicas son un canal de comunicación abierto y directo entre el Gobierno, el Estado y las y los ciudadanos que demandan atención y también la oportunidad de expresar sus propuestas para que sean tomadas en cuenta en la aplicación de políticas públicas, señaló el secretario general de gobierno, Homero Davis Castro.

Al encabezar la sesión de audiencias públicas de este día, el funcionario estatal dijo que lo más importante es que el compromiso del mandatario estatal Víctor Manuel Castro Cosío se refiere a que el gobierno en su conjunto, es decir, representantes de todas las dependencias, atiendan de manera directa a quienes solicitan expresar de viva voz su problemática.

“Algunas veces, como ocurrió hoy, el Gobernador no podrá estar; pero eso no quiere decir que no serán escuchados y tendrán una respuesta”, precisó.