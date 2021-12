Está lista la auditoría de la administración estatal: Víctor Castro

El gobernador del estado, Víctor Castro informó en un encuentro con los medios que ya recibió el resultado de la auditoría que se hizo a la recepción de la administración estatal y la información está siendo cruzada con la contraloría interna.

En las próximas semanas se estarán procesando las denuncias correspondientes, se revisará hacia qué áreas irán, sobre qué personas y en qué sentido. El gobernador aseguró que no va a haber impunidad, dijo que los expedientes se van a armar de forma detallada, para que las denuncias vayan completas y bien sustentadas a la Procuraduría.

En este sentido explicó, que armar los expedientes correspondientes va a llevar más de un mes, ya que no se trata de acusar por acusar o buscar chivos expiatorios.

Por otra parte dijo que durante la administración anterior, se hicieron gastos exorbitantes, pero que fueron justificados y legalmente no pueden ser perseguidos, no obstante declaró que serán dados a conocer a la sociedad, para que esté enterada, ya que no dejan de ser actos irregulares. Finalmente Víctor Castro aseguró que se darán a conocer datos muy interesantes.