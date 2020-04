Aumenta basura generada por guantes de látex y cubrebocas desechables

La Paz.– La basura generada por las medidas de salud ante la pandemia Covid-19 ha generado el aumento de deshechos de procedencia doméstica como guantes de látex y cubrebocas desechables, situación que no se puede evitar, menciona Mayra Gutiérrez, quien encabeza la Alianza Desplastifícate en Baja California Sur.

Además señala que a pesar de que es pequeña la proporción de plástico que contienen los cubrebocas, lo cual corresponde únicamente a las ligas para sujetarlo, mientras que el resto está compuesto de fibras que no son tan contaminantes, lo preocupante es que las personas están haciendo uso de éstos sin ninguna consciencia del impacto que éste tiene en el medio ambiente.

Residuos peligrosos

“Obviamente por prevenir los usamos y ya no lo podemos detener, estamos frente a una pandemia que no esperábamos”, menciona, aunque también presenta una alternativa para que estos residuos, los cuales son peligrosos, no se expongan a la vía pública ni sean un factor de riesgo para quienes se dedican a la recolección de basura.

Esta opción consiste en acumular todos estos residuos en casa en una bolsa de plástico, comúnmente utilizadas para tirar basura, aislarla lo más posible en casa y cuando termine toda la contingencia, ponerla a disposición de los recolectores de basura.

Finalmente, Mayra Gutiérrez señaló que en el caso de la contaminación por los cubrebocas desechables, ésta podría evitarse si la ciudadanía cumpliera con la campaña #QuédateenCasa, ya que quienes los utilizan son por lo regular quienes se encuentran fuera de sus hogares, ya que en casa no se requieren de todos estos insumos, “dentro de casa tenemos todo limpio, todo aislado y por lo tanto no es necesario estar usando cubrebocas y guantes”.