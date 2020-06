Aumenta contaminación en océanos por uso de mascarillas y plásticos

La Paz.- Con motivo del Día Mundial de los Océanos, diversas organizaciones internacionales han señalado el grave riesgo que representa el reciente aumento del uso de mascarillas y plásticos con motivo de la pandemia por el Covid-19, mientras que a nivel local, Mayra Gutiérrez quien encabeza la Alianza Desplastifícate en Baja California Sur, señaló que esta problemática es alarmante y presenta una tendencia a la alza.

“De antemano sabemos que un camión de basura se está tirando todos los días al océano, exclusivamente de plástico. Y bueno, ahorita obviamente sobre ese tipo de plásticos y microplásticos que ya tenemos concentrados en los mares y océanos, al igual que en lagos y ríos, pues ya es un dato que va aumentando en lugar de disminuir, entonces esa es una cosa muy alarmante”, expresó.

Señaló que el mal manejo que se ha dado a los residuos peligrosos como guantes y mascarillas en lo que va de la pandemia es lo que ha provocado que éstos terminen en los mares y océanos, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a no usar equipo de protección desechable de no ser necesario, e invitó a que hagan uso de otras alternativas que tengan un menor impacto en el ambiente, o en su defecto, implementar el protocolo de manejo de residuos peligrosos con productos desechables.

“Creo que no deberíamos de utilizar productos desechables, sino otros productos como cubrebocas de tela que podemos estar lavando y que va a reducir que estemos generando basura todos los días, y así no le demos la salida correspondiente, que sería ponerlos en una bolsa, aislarlos y dejarlos para que se los lleven a relleno sanitario, eso en el caso de que necesitáramos cubrebocas y guantes desechables, darles al menos la salida correspondiente”, expresó.

Finalmente, comentó que el problema del equipo de protección desechable se suma a la presencia de microplásticos que ya ha sido evidenciado anteriormente, y que afecta en gran manera al ecosistema marino.

“En este día de los océanos lo interesante sería ver cuánto estamos afectando, si estábamos arrastrando un problema importante de 5 islas de plástico alrededor de los océanos del mundo, ahora estamos ante el aumento del plástico de la poca precaución de tirar estos productos en la calle o cerca de los mares, entonces es algo que tenemos que poner atención y buscar la forma en la que podamos evitar que éstos lleguen al mar”, concluyó.