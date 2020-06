Aumenta la preferencia por los partos en casa, sin embargo en BCS hay escasas parteras

La Paz.- De acuerdo con Viridiana Barrera Herrera, quien es partera e instructora de yoga prenatal, durante la cuarentena las mujeres embarazadas han desarrollado una preferencia por llevar su embarazo a término en resguardo y a dar a luz en sus casas con el apoyo de una partera.

“Hay mujeres que están buscando ahora más la opción de tener a sus bebés en casa, esto se debe a que no quieren ir al hospital por la situación del Covid-19, además, se están dando cuenta que su condición de embarazadas no es una enfermedad sino un proceso natural, fisiológico, que mientras sea una mujer con estilo de vida saludable y con un riesgo bajo, no tiene la necesidad de ir a un hospital. Entonces sí se ha visto mucho este movimiento que de cierta manera les ha caído el 20 de tomar esta opción de tener a sus bebés en casa de manera tranquila, sin necesidad de trasladarse a un hospital en donde a veces se realizan intervenciones que no son necesarias”, explicó.