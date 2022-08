Mesa de seguridad destaca que ha aumentado el robo de autos chocolate

Como cada quince días, se llevó a cabo la mesa de seguridad, celebrada por el Consejo Coordinador de Los Cabos en compañía de autoridades de los tres niveles de gobierno en donde se habló sobre varios temas, entre los que destacaron el robo de medidores del sistema de agua potable y de autos chocolate. Cabe destacar son precisamente en estas reuniones como se recaban las estadísticas más importantes en materia de seguridad e incidencia delictiva.

Respecto al robo de autos chocolate, Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, explicó que la es cifra en la entidad cabeña es alarmante, pues sube como la espuma.

“Hay un tema de incremento en el robo a vehículos, generalmente, los que no están dados de alta en el sistema vehicular. Son carros que no tienen placas o que no son del gobierno del estado. Y bueno, hay un incremento en ese tipo de robo, lejos de bajar”.