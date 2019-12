Aumentan enfermedades respiratorias 20% : Andrés Flores

Lleva SSa de Los Cabos aplicadas más de 22 mil dosis contra la influenza de una meta de 30 mil

Cabo San Lucas.- Andrés Flores Gómez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 de la Secretaría de Salud en Los Cabos, dio a conocer que el avance que llevan en la Campaña de Vacunación Contra la influenza, ha sido de 22 mil dosis aplicadas de una meta de 30 mil, lo que representa casi el 80 por ciento.

Así mimo señaló que el índice de enfermedades respiratorias en Los Cabos ha aumentado un 20 por ciento por lo que exhortó a la comunidad ha aplicarse la vacuna de la influenza para así evitar cualquier enfermedad que ponga en riesgo la vida, sobre todo en la población más vulnerable como adultos mayores, menores de edad, embarazadas, personas con padecimientos crónicos degenerativos o enfermedades inmunológicas.

El funcionario estatal invitó a la comunidad y a la población a que extremen cuidados y se cubran bien, además de no exponerse a las corrientes de aire, además de no ingerir bebidas heladas, destacando que ante cualquier síntoma o signos de enfermedad respiratoria acudan de inmediato a la unidad más cercana.

Concluyó que toda la población deberá tomar las medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se esperan para las próximas fechas y con esto evitar enfermar, aseverando la importancia de que la población se vacune de manera oportuna para no caer en situaciones que pongan en riesgo la salud de terceras personas.