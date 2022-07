Aumentan estafas en venta de terrenos sin servicios

Ante diversos reportes sobre ventas de terrenos irregulares ubicados en la parte norte de Cabo San Lucas, así como en comunidades apartadas donde dichas superficies carecerán de cualquier servicio básico, está tomando fuerza una nueva estafa en el municipio cabeño en el que las ventas de terrenos rústicos disfrazados de zonas urbanas comienzan a ser más comunes.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos tuvieron la oportunidad de cuestionar al director general de planeación y desarrollo urbano de Los Cabos, Francisco Javier Campas Duarte, sobre si este tema ya es de su conocimiento, mismo que reconoció que ya tiene conocimiento y que es un problema grave que se vive de lado de Cabo San Lucas en la zona del aeropuerto.

Tenemos aéreas más amplias en esta zona de Cabo San Lucas que se ubican por atrás del aeropuerto hacia el lado del libramiento y del otro lado del libramiento también ya empezaron a comprar, entonces sí nos ha medito en una situación ahí de que pues no se está cumpliendo con la normativa como se debe de hacer y bueno, el que al final está sufriendo las consecuencias de todo esto pues es el mismo ciudadano que en su necesidad de poder tener un lugar donde asentarse pues es aprovechada por personas que tiene la tierra y lo están vendiendo de una forma irregular.

No realizar la entrega de escrituras o registro catastral es un factor importante de fraude, es por eso que se le recuerda la ciudadanía y compradores que todo debe ser entregado y registrado ante las autoridades correspondientes. De no presentar dicha documentación, la incertidumbre del comprador aumenta. Al tratarse de terrenos alejados, se deberá contar con un estudio de impacto ambiental puesto que el retiro de la vegetación es importante. En este sentido el director Javier Campas admite que en muchas de las ventas de terreros este último factor no se está implementando.

Toda tierra cuando es ejidal primero debe de desincorporarse el ejido, en segunda tienen que hacer el cambio de uso de suelo forestal, todo suelo por su condición natural es forestal con mayor o menor de vegetación, pero todo por su condición natural es forestal entonces ante eso deben de presentar un estudio técnico justificativo ante la SEMARNAT o a menos que la CONAFOR extienda alguna excepción, deberán de hacer el cambio de uso de suelo.

Para finalizar el director general de planeación y desarrollo urbano de Los Cabos, Francisco Javier Campas Duarte hace una invitación a la ciudadanía a mantenerse alertas respecto a la venta de lotes y terrenos dentro de las tantas ofertas del mercado e inclusive de aquellos terrenos anunciados en redes sociales. Para asegurarse que el terreno está dentro del marco de la ley se deberá mostrar los planos lineales con los sellos y autorizaciones correspondientes de cada una de las autoridades del municipio cabeño.

Recuerda que ante una compra debes identificar a los vendedores, cerciorarte que forman parte de la empresa a la que estás acudiendo, documentar todos los papeles que debas firmar, e ir anotando todo lo que te proponen. Es mejor estar prevenidos ante los nuevos modus operandi de los estafadores.