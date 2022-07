Aumentan los fraudes en la renta de inmuebles

Ante la gran oferta de trabajo que ofrece el principal destino turístico de la entidad federativa, Los Cabos; la migración de empleados de diferentes estados incrementa día con día, lo que ha ocasionado una alta demanda en la entidad con respecto a los alquileres inmobiliarios departamento, estudios, cuartos compartidos y casas, siendo las principales búsquedas de internautas. Una de las herramientas más comunes para la búsqueda de rentas es el apartado Marketplace de la red social Facebook.

Es de esta manera que dueños de propiedades ofrecen los servicios de renta; sin embargo, la búsqueda de los alquileres es complicada respecto a los factores que incluye altos costos, ubicaciones apartadas de medios de transporte.

Uno de los más recurrentes y el cual causa muchos problemas en este apartado es el hecho de que los fraudes son constantes, es por ello que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de sus redes sociales compartió el modus operandi, así como las recomendaciones a seguir para evitar caer en engaños que afecten la economía.

El defraudador publica en redes sociales el departamento o casa que renta en una zona de alta demanda, a un costo muy bajo.

Al contactarlo argumenta que mucha gente está interesada pero no te puede mostrar el inmueble o verte en persona, pues sufrió algún tipo de accidente o está de viaje.

Para apartar la vivienda y que nadie te la gane te pide realizar una transferencia o depositar un anticipo de hasta el 50% del alquiler. También te solicita que le envíes una foto de tu INE para iniciar el trámite.

La gente que ha caído en este robo menciona que después de hacer dicho depósito, el defraudador lo elimina y bloquea de todas las redes sociales. Es así como de esta manera se quedan con tu dinero y tus datos personales, lo que te deja expuesto a posibles fraudes a futuro.

Dentro del paso a seguir para no ser víctima de un fraude es importante que nunca realices ningún depósito por adelantado, sin antes haber tenido contacto en persona con quien te ofrece una vivienda en renta.

Desconfía de alquileres de bajo costo en zonas de alta demanda, puede tratarse de un fraude, si no has iniciado el trámite en persona, no proporciones o envíes fotos de tu INE o de tu tarjeta de crédito o débito a quien te lo solicite, en su caso, tú también pide una copia de su identificación.

El proceso recomendable de renta es el siguiente: primero te deben mostrar la propiedad, en caso de aceptar, las dos partes deberán firmar el contrato de arrendamiento y te darán tus llaves, hasta ese momento le entregarás la renta o los depósitos.

Es de esta manera que caer en los fraudes al rentar una casa o departamento es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, por esta razón, estar informado es una gran ventaja para evitar ser víctima de estos fraudes comunes.