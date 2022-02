¡Continúa al alza la inflación! Aumentan precios de la canasta básica un 15%

La inflación ha comenzado a registrar una escalada en los precios, principalmente los productos relacionados a la canasta básica, si a esto le agregamos que el municipio no es productor; el traer productos desde otras partes del país, encarece aún más su valor.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Productos (Canaco) de Los Cabos, a través de su presidente, Gustavo Rubio Castro, detalló que en las últimas semanas las ventas se han visto mermadas por los altos costos de los productos; no solo en los alimentos, productos como electrónica, línea blanca y ropa también han registrado importantes aumentos derivado de la inflación y el tipo de cambio actual.

“Lo que sí nos preocupa es que la inflación superó el 7%. Los costos de transporte y de energía eléctrica y de gasolina están impactando, no solamente al costo directo del producto, si no al gasto de todos, tanto al particular, como al empresario y al comerciante”.