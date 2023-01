Aumentan los reportes de mantenimiento en escuelas de BCS

Después de dos años de clases en línea; directivos y maestros se percataron del deterioro en aulas escolares, baños, techado de las canchas deportivas, entre otros espacios.

El regreso a las clases presenciales provocó que creciera la demanda en los reportes de mantenimiento y reparación en escuelas de Baja California Sur.

Jacobo Quiroga, jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de la SEP, comentó que las solicitudes de mejoras más frecuentes son recibidas en una plataforma Reporte de Necesidades (Renec), entre las cuales se encuentran las solicitudes de mantenimiento menor. Estos pueden ser desde el resanamiento con pintura nueva, reparaciones de mobiliario, mantenimiento de aires acondicionados, ventiladores, entre otros aparatos eléctricos.

“Van solicitudes de pintura, arreglo de baños, cancelería, mobiliario, algo de herrajes, viene ahí; algo de podas de árboles, tinacos. Más o menos eso es a grandes rasgos lo que más nos piden. También nos piden ciertas cosas que no son competencia del departamento, porque no tenemos el presupuesto, el que nosotros manejamos tiene que ir orientado y tiene que realizarse bajo ciertas reglas. Entonces en el RENEC atendemos lo que las reglas nos permiten atender”.

Es importante tener en cuenta esta información frente a los fenómenos naturales que tienen afectaciones de largo alcance en las escuelas. Por ejemplo, durante la época de lluvias las posibilidades de que se pierdan tinacos, se rompan techos o se tapen tuberías, es mayor.

Sin embargo, Jacobo Quiroga comenta que sí hay un aumento en los reportes, pero que no es propiamente del Departamento de Programación y Presupuesto sino del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

“Hay un aumento, pero tiene mucho que ver cuando sobre todo es infraestructura dañada al exterior, generalmente estos fenómenos pueden arrasar un tinaco, tumbar aires acondicionados o árboles. Pero el daño a la infraestructura que se usa día día como los baños, esos no sufren algún deterioro,y esto va atacando de manera un poco diferente porque entra un seguro, entonces cómo se atienden los daños por fenómenos naturales si se atienden de una manera diferente, no propiamente por el Departamento de Programación y Presupuesto”.

Otro ejemplo de daños y reportes es el robo del cableado eléctrico. Esto sucede en escuelas que no cuentan con total seguridad o que no tienen la infraestructura esencial para evitar este tipo de actos delictivos. El robo del cableado eléctrico es un problema grave y que no se soluciona de un día para otro.

“Es uno de los problemas más grandes que tuvimos en esta ocasión porque hubo planteles que les robaron hasta cuatro veces el cableado y estamos hablando que cada vez que cablean un plantel dependiendo del tamaño, pueden ser de 400 mil a 500 mil pesos. Ahora imagínate un plantel cuatro veces, estás hablando de que les puedes invertir un millón y medio o dos millones de cableado”.

Cuando se presentan problemáticas como la del cableado eléctrico que implican altos costos, dicho departamento se encuentra limitado para responder de manera efectiva a este tipo de solicitudes, debido a que están enfocados en atender reportes menores como los ya mencionados.