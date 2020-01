Aumentan riesgo de accidente en carreteras

“Tres reportes de accidentes por ganado en la primera quincena del 2020”: Erick Santillán

San José del Cabo.- Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos indicó que derivado a que algunos dueños de ganado no aseguran a sus animales, éstos provocan accidentes tanto en la mancha urbana o conurbada, revelando que desgraciadamente en lo que va del 2020, se han reportado 3 accidentes donde se ha visto involucrado ganado.

“El hecho que algunos dueños de ganado no los aseguran, motivan a los animales a buscar sombra o alimento, atraídos mayormente por el pasto a orillas de carretera incluso de noche, no se ven y provocan accidentes, dicha situación desgraciadamente también se replica durante el día; muchas veces no están acostumbrados al ruido o al tráfico de vehículos y eso los pone nerviosos y salen corriendo hacia en donde está el vehículo y eso, aunado a la falta de precaución o a una velocidad inmoderada deriva en accidentes”.

Resaltó que este tipo de accidentes son frecuentes tanto en la mancha urbana y conurbada, destacando que en la zona Norte del municipio siempre se tiene ganado a orillas de carretera y en la zona urbana se detecta en las colonias cercanas o paralelas a los arroyos o cercanas a la zona serrana.

“Ha habido mesas de trabajo con los dueños del ganado y Seguridad Pública, por lo que ahorita esperamos que también ellos pongan de su parte para precisamente poner el ganado bajo resguardo”.

Finalizó indicando que en lo que va del 2020 hasta ahorita han tenido aproximadamente 3 accidentes con ganado que se han reportado, señalando que es alarmante que apenas ha transcurrido la primera quincena de 2020 y ya se han tenido 3 reportes que involucran ganado.