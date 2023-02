Propuesta de aumentar aguinaldo genera opiniones divididas entre trabajadores

Ante la propuesta en el Senado de la República de aumentar el aguinaldo mínimo de 15 días de salario en la iniciativa privada a 30 días y las opiniones que ha generado en el sector empresarial, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos llevaron a cabo un sondeo para conocer la opinión de la población trabajadora al respecto.

Brian Morales, trabajador de la construcción, explica que la situación del aguinaldo en su sector no es reconfortante, pues asegura que en la construcción es común que empresas grandes subcontraten a contratistas, a quienes les otorgan el aguinaldo correspondiente, pero estos no lo entregan como deben a los trabajadores.

“No, esto no suena reconfortante para uno. Porque siempre uno anda buscando lo que quiere la gente, no de los patrones y todo eso, pero pues ahí siempre hay un tema que es cuando las empresas contratan a contratistas. Que la empresa les da los aguinaldos como tal a los contratistas, pero los contratistas no te reportan el aguinaldo. No, no te lo reportan, nada, nada. Solamente si trabajas los 24 o 31 días, que son los que según tú esperas un poquito más de monetización. La verdad no te lo reportan a ti como trabajador de otra persona, como quien dice, ellos se lo quedan. Entonces en parte se escucha chido, ¿no? Que te digan, “pues 30 días”, pero el problema es que a ti no te llega ese dinero, se lo quedan los mismos contratistas. Entonces, trabajé aquí los 24 y estuve cuatro meses con esa empresa. Entonces, yo dije, bueno, igual y me llega una semana o 15 días de aguinaldo.”