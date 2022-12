Aumento de casos Covid-19 no pone en riesgo el sistema de salud: Mesa Covid

De acuerdo con la última actualización del portal coronavirus de la Secretaría de Salud (SSA) de Baja California Sur, hasta este último corte se reportan 187 casos activos en el estado, de los cuales 91 pertenecen al municipio de Los Cabos.

A pesar del incremento acelerado de los casos activos de Covid-19, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, mencionó que de momento no existe una alerta que ponga en riesgo el sistema de salud del municipio, lo anterior fue tratado en la mesa Covid que encabeza el sector empresarial junto con autoridades de salud.

Para el sector empresarial es de suma importancia que los ciudadanos incrementen las medidas sanitarias, no solo por el Covid-19, durante la época invernal existen otras enfermedades respiratorias que ponen en riesgo la salud de la población.

“Yo no tengo ninguna señal de alerta, de momento la Secretaría de Salud no nos ha dicho que hacer. Yo en lo personal lo digo, y no soy médico, lo que hemos platicado con especialistas es que son enfermedades virales que llegaron para quedarse. Así como la influenza incrementa en invierno, tendremos que comprender que el Covid también incrementara en invierno; así se va quedar. Si tenemos que tomar medidas no solo es por el Covid.”