Aumento de transporte será bueno si mejoran las unidades

Una vez anunciada la modificación a la tarifa del transporte público en Los Cabos, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a las calles a conocer la opinión por parte de los usuarios. De acuerdo a los testimonios recabados, aún existen puntos de vista divididos en relación al aumento del costo de la tarifa, mismo que pasará de los $13.50 pesos a los $16 pesos a partir del 20 de marzo.

De acuerdo al señor Miguel Esquivel esta modificación es justa y necesaria, ya que actualmente el costo de todos los productos se ha elevado e incluso las piezas de las unidades de transporte han incrementado su costo.

Del otro lado de la moneda, los sectores de la población que se enfrentarán a esta modificación en el precio, serán las personas de la tercera edad y estudiantes. En este sentido, el señor Benito Cruz mencionó que este cambio de precio vendrá afectar la economía de los adultos mayores.

“Parece que bueno, para la edad de nosotros como que ya está caro en relación a lo que ganamos, porque por ejemplo yo que ya no trabajo, solo me atengo a lo que me dan mis hijos y yo a esta edad ya no puedo trabajar, y luego como estoy enfermo de las rodillas pues menos, entonces el aumento si va estar un poco duro”.